मिलावटी शराब पीने से युवक की मौत, शव देखकर मां ने भी तोड़ा दम, सरगुजा में एक साथ उठीं दो अर्थियां

Chhattisgarh Tragic Incident: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के उलकिया गांव में एक ही परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र के पुणे गए एक युवक की कथित तौर पर मिलावटी शराब पीने से मौत हो गई। जब उसका शव गांव पहुंचा तो जवान बेटे की मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी दम तोड़ दिया। मां-बेटे की एक साथ मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।