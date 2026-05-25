दो लड़कियों से प्रेम संबंध, फिर क्यों युवक ने लगाई फांसी? सरगुजा की घटना से मची सनसनी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मुकेश सिरदार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसने बीती रात अपने घर में मयार में साफे (कपड़े) का सहारा लेकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, युवक का पहले से ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच कुछ दिन पहले वह जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कंदराई से एक नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर आ गया था। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी।