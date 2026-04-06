Truck-Car Accident: सरगुजा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदा, एक महिला समेत 3 की मौत, अन्य गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और एक बार फिर तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने पर सवाल खड़े हो गए हैं।