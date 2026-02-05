Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

कमिश्नर का फेसबुक आईडी हैक (photo source- Patrika)
Commissioner FB Hack: छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिवीजन के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा की फेसबुक ID हैक हो गई है। कमिश्नर ने खुद एक मैसेज जारी कर लोगों को इसकी जानकारी दी और उनसे सावधान रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि उनकी ओरिजिनल फेसबुक ID हैक हो गई है, और हैकर्स ने नई ID बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों के लेन-देन से जुड़े मैसेज भेज रहे हैं।
कमिश्नर की ID से मदद और पैसे मांगने वाले मैसेज ने उनके फॉलोअर्स और जान-पहचान वालों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। कई लोगों को ये मैसेज शक वाले लगे और उन्होंने सच जानने के लिए सीधे कमिश्नर को कॉल करना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने साफ किया कि ऐसे मैसेज या रिक्वेस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए।
Commissioner FB Hack: कमिश्नर के अलर्ट मैसेज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल भी तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर सेल की टेक्निकल टीम हैकिंग के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फेक ID और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने का काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करें।
बड़ी खबरेंView All
सरगुजा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग