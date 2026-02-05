Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

Commissioner FB Hack: कमिश्नर के अलर्ट मैसेज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल भी तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर सेल की टेक्निकल टीम हैकिंग के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फेक ID और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने का काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करें।