5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

Commissioner Facebook Hack: छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिवीजन के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा की फेसबुक आईडी हैक हो गई है। हैकर्स फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पैसों की मांग कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सरगुजा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

कमिश्नर का फेसबुक आईडी हैक (photo source- Patrika)

कमिश्नर का फेसबुक आईडी हैक (photo source- Patrika)

Commissioner FB Hack: छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिवीजन के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा की फेसबुक ID हैक हो गई है। कमिश्नर ने खुद एक मैसेज जारी कर लोगों को इसकी जानकारी दी और उनसे सावधान रहने की अपील की। ​​उन्होंने बताया कि उनकी ओरिजिनल फेसबुक ID हैक हो गई है, और हैकर्स ने नई ID बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों के लेन-देन से जुड़े मैसेज भेज रहे हैं।

Commissioner FB Hack: पैसे मांगने वाले मैसेज से बढ़ी चिंता

कमिश्नर की ID से मदद और पैसे मांगने वाले मैसेज ने उनके फॉलोअर्स और जान-पहचान वालों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। कई लोगों को ये मैसेज शक वाले लगे और उन्होंने सच जानने के लिए सीधे कमिश्नर को कॉल करना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने साफ किया कि ऐसे मैसेज या रिक्वेस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए।

प्रशासनिक अमले में मची हलचल

Commissioner FB Hack: कमिश्नर के अलर्ट मैसेज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल भी तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर सेल की टेक्निकल टीम हैकिंग के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फेक ID और मैसेज भेजने वालों की पहचान करने का काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 05:34 pm

Published on:

05 Feb 2026 05:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सरगुजा के इन 3 मार्गों के कार्यों के लिए 95.59 करोड़ रूपए स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
सरगुजा

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... (photo-patrika)
सरगुजा

पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

सरगुजा

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर! गुफा से आती रहस्यमयी आवाजें, जानिए क्या है इसकी वजह…

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर!(photo-patrika)
सरगुजा

Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का कहर जारी, ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी

Weather Update
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.