पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

Symbolic Image
Wife murder case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के डिगमा क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना करीब 8 घंटे बाद मिली। मृतका की पहचान पूर्व सरपंच सुमित्रा देवी की बहू, शीला सोन्हा (30) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति उमाशंकर सोन्हा (32) को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, डिगमा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उमाशंकर और शीला सोन्हा की शादी 2015 में हुई थी। दोनों के दो छोटे बच्चे भी हैं। घटना के दिन शनिवार की रात करीब 7:30 बजे बच्चों ने खाना मांगने के लिए दादी के पास गए। दादी सुमित्रा देवी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मां ने खाना नहीं बनाया है क्या? तब बच्चों ने बताया कि, वह बिस्तर से नहीं उठा रही है। जब सुमित्रा देवी ने बेटे के घर जाकर देखा तो शीला सोन्हा मृत पड़ी थी। तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की तो शव के गले पर चोट के निशान पाए गए। शुरुआती जांच में पता चला कि यह हत्या पति द्वारा की गई थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय उमाशंकर सोन्हा शराब के नशे में था और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद के दौरान उसने डंडे से गला दबाकर हत्या कर दी।
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि परिजनों और आरोपी पति से पूछताछ जारी है। इसके अलावा, दोनों छोटे बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत के सटीक कारण का पता चलने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया है। पुलिस ने मृतिका के घर से ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना टीम ने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के (Wife murder case) आधार पर ही हत्या के पीछे के वास्तविक कारण और आरोपी की मानसिक स्थिति का स्पष्ट अंदाजा लगाया जाएगा।