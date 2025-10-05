Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

Wife murder case: घटना के दिन शनिवार की रात करीब 7:30 बजे बच्चों ने खाना मांगने के लिए दादी के पास गए। दादी सुमित्रा देवी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मां ने खाना नहीं बनाया है क्या? तब बच्चों ने बताया कि, वह बिस्तर से नहीं उठा रही है।

2 min read

सरगुजा

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 05, 2025

Symbolic Image

Wife murder case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के डिगमा क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना करीब 8 घंटे बाद मिली। मृतका की पहचान पूर्व सरपंच सुमित्रा देवी की बहू, शीला सोन्हा (30) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति उमाशंकर सोन्हा (32) को हिरासत में ले लिया है।

दादी से खाना मांगने पहुंचे तो घटना का पता चला

जानकारी के अनुसार, डिगमा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उमाशंकर और शीला सोन्हा की शादी 2015 में हुई थी। दोनों के दो छोटे बच्चे भी हैं। घटना के दिन शनिवार की रात करीब 7:30 बजे बच्चों ने खाना मांगने के लिए दादी के पास गए। दादी सुमित्रा देवी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मां ने खाना नहीं बनाया है क्या? तब बच्चों ने बताया कि, वह बिस्तर से नहीं उठा रही है। जब सुमित्रा देवी ने बेटे के घर जाकर देखा तो शीला सोन्हा मृत पड़ी थी। तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

Wife murder case: सूचना के बाद पहुंची पुलिस

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की तो शव के गले पर चोट के निशान पाए गए। शुरुआती जांच में पता चला कि यह हत्या पति द्वारा की गई थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय उमाशंकर सोन्हा शराब के नशे में था और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद के दौरान उसने डंडे से गला दबाकर हत्या कर दी।

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि परिजनों और आरोपी पति से पूछताछ जारी है। इसके अलावा, दोनों छोटे बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत के सटीक कारण का पता चलने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

इलाके में छाया मातम

घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया है। पुलिस ने मृतिका के घर से ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना टीम ने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के (Wife murder case) आधार पर ही हत्या के पीछे के वास्तविक कारण और आरोपी की मानसिक स्थिति का स्पष्ट अंदाजा लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CG Murder Case: मामूली बात पर चाबी से वार कर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला
धमतरी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर! गुफा से आती रहस्यमयी आवाजें, जानिए क्या है इसकी वजह…

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर!(photo-patrika)
सरगुजा

Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का कहर जारी, ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी

Weather Update
सरगुजा

CG News: युवा MLA का दिखा अलग अंदाज, महिला के साथ बर्तन धोने में बंटाया हाथ

CG News
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.