पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

जानकारी के अनुसार, डिगमा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उमाशंकर और शीला सोन्हा की शादी 2015 में हुई थी। दोनों के दो छोटे बच्चे भी हैं। घटना के दिन शनिवार की रात करीब 7:30 बजे बच्चों ने खाना मांगने के लिए दादी के पास गए। दादी सुमित्रा देवी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मां ने खाना नहीं बनाया है क्या? तब बच्चों ने बताया कि, वह बिस्तर से नहीं उठा रही है। जब सुमित्रा देवी ने बेटे के घर जाकर देखा तो शीला सोन्हा मृत पड़ी थी। तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई।