CG Murder Case: मामूली बात पर चाबी से वार कर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 13 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 6:30 बजे की है। बठेना पारा स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रहे भरत सिन्हा (46 वर्ष) पिता हरिराम सिन्हा ने उसे ऐसा करने से मना किया। इस पर गुस्से में आकर आरोपी ने अपने हाथ में रखी चाबी से भरत के सीने पर प्राणघातक वार कर दिया। घायल भरत को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।