CG Murder Case: मामूली बात पर चाबी से वार कर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

CG Murder Case: धमतरी जिले में बीते साल बठेना वार्ड में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल से भी कम समय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद मृतक के सीने में चाबी से वार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 13 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 6:30 बजे की है। बठेना पारा स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रहे भरत सिन्हा (46 वर्ष) पिता हरिराम सिन्हा ने उसे ऐसा करने से मना किया। इस पर गुस्से में आकर आरोपी ने अपने हाथ में रखी चाबी से भरत के सीने पर प्राणघातक वार कर दिया। घायल भरत को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन (CG Murder Case) कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।
