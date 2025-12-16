एग्रीस्टेक पोर्टल की गड़बड़ी से 4 हजार किसान परेशान, पंजीयन के 24 घंटे बाद भी अपडेट नहीं हुआ डाटा…

AgriStack Portal in CG: छत्तीसगढ़ के धमतरी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के 24 घंटे के बाद भी एकीकृत पोर्टल में रकबा शून्य दिखा रहा है। इससे पंजीयन के बाद भी किसान समर्थन मूल्य में अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पोर्टल में पंजीयन और रकबा संशोधन की अंंतिम तिथि 15 दिसंबर थी।