Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

बताया जा रहा है कि कांकेर जिला के ठेकलाबोड बड़े पारा निवासी रोहित कुमार नाग करीब 25 दिन पहले अपने मौसा के घर ग्राम सेमरा बी काम करने आया था। 7 दिसंबर की रात उसके मौसा के घर के सामने कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे,जिन्हें रोहित ने मना किया।