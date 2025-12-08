8 दिसंबर 2025,

सोमवार

धमतरी

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

Dhamtari News: अपने मौसा के घर ग्राम सेमरा बी काम करने आया था। 7 दिसंबर की रात उसके मौसा के घर के सामने कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे,जिन्हें रोहित ने मना किया।

धमतरी

Love Sonkar

Dec 08, 2025

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

मृतक युवक रोहित कुमार नाग (Photo Patrika)

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बार फिर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 युवकों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा बी गांव का है।

बताया जा रहा है कि कांकेर जिला के ठेकलाबोड बड़े पारा निवासी रोहित कुमार नाग करीब 25 दिन पहले अपने मौसा के घर ग्राम सेमरा बी काम करने आया था। 7 दिसंबर की रात उसके मौसा के घर के सामने कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे,जिन्हें रोहित ने मना किया।

तैश में आकर पांचो युवकों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। रोहित को गंभीर हालत में धमतरी के मसीही अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगो को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

Updated on:

08 Dec 2025 05:41 pm

Published on:

08 Dec 2025 05:40 pm

धमतरी

छत्तीसगढ़

