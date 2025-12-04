अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

4 दिसंबर 2025,

धमतरी

अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

Food poisoning in CG: धमतरी जिले में मोमोज खाने के बाद 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। इनमें 13 से अधिक बच्चे शामिल हैं।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Dec 04, 2025

Food poisoning in CG: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मोमोज खाने के बाद 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। इनमें 13 से अधिक बच्चे शामिल हैं। सभी को मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और खाद्य सुरक्षा के मानकों की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सभी बीमार लोगों ने 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच स्थानीय दुकानों से मोमोज खाया था। इसके बाद उन्हें पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत हुई। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है।

Food poisoning in CG: 13 बच्चे भी बीमार, कई की हालत अभी नाजुक

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, भर्ती मरीजों में 18 साल से कम उम्र के 13 बच्चे हैं। वहीं पांच वयस्कों का भी इलाज चल रहा है। कई मरीजों की हालत अभी भी सामान्य नहीं होने के कारण डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।

दुकानदार को मोमोज बेचने से रोका गया

मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि मोमोज खाने के बाद कई लोगों के बीमार होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य टीम ने संबंधित दुकानदार को मौखिक रूप से मोमोज बेचने से मना कर दिया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने फूड स्टॉल और दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जांच पूरी होने तक खुले में बिकने वाले मोमोज या नॉन-वेरिफाइड फूड आइटम्स के सेवन से बचें।

ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन सतर्क

लगातार मरीजों के पहुंचने से मगरलोड क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकतानुसार मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

