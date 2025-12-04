अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

Food poisoning in CG: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मोमोज खाने के बाद 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। इनमें 13 से अधिक बच्चे शामिल हैं। सभी को मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और खाद्य सुरक्षा के मानकों की जांच शुरू कर दी है।