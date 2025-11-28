धमतरी गोलीकांड… मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार, 14 संगीन अपराधों को दे चुका अंजाम, 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

धमतरी गोलीकांड... मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वलेर्स में हुए चर्चित गोली कांड के मुख्य आरोपी अजय उर्फ गोलू भदौरिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मास्टर माइंड की गिरफ्तारी के बाद गुरूवार को एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया।
उन्हाेंने बताया कि हरियाणा की टीम को तकनीकी इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी वहां कहीं छिपा है। दबिश देने पर आरोपी हरियाणा से भागकर दिल्ली-भोपाल और ग्वालियर पहुंच गया। धमतरी और हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम ने एक-दूसरे से समन्वय रखते हुए आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया। आरोपी ग्वालियर से बस बदलकर मध्यप्रदेश के बालाघाट की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस की संयुक्त टीम ने पीछा करते हुए आरोपी को बालाघाट में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अजय भदौरिया के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल और मोबाइल को भी बरामद किया है।
गुरूवार को दोपहर 12 बजे कोतवाली पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपी अजय कान पकड़कर अपराध करना पाप है कानून मेरा बाप है, धमतरी की जनता मुझे माफ करो कहते हुए चल रहा था। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कोतवाली थाना पहुंची। पश्चात न्यायिक रिमांड पर आरोपी अजय को जेल भेजा गया।
धमतरी पुलिस ने 24 नवंबर को चर्चित गोली कांड के दो आरोपी इंगुरी जिला भिंड मध्यप्रदेश निवासी कुंवरसिंह भदौरिया को नागपुर से तथा मसूरीलहर जिला भिंड मध्यप्रदेश निवासी अरमपाल सिंह को रायगढ़ से गिरफ्तार किया था। जबकि घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी फरार चल रहा था।
एसपी श्री परिहार ने बताया कि मुख्य आरोपी ग्राम देहरा थाना भिंड देहात जिला भिंड (मध्यप्रदेश) निवासी अजय उर्फ गालू भदौरिया (26) पिता सियाराम भदौरिया इसके पहले भी मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में वर्ष-2015 से 2024 तक 14 संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है। इसमें चोरी, मारपीट, धमकी, अवैध एवं आर्स एक्ट, डकैती की तैयारी एवं संगठित अपराध का प्रयास शामिल है। आरोपी पर 3 हजार रूपए का ईनाम भी था। धमतरी और हरियाणा की संयुक्त टीम के प्रयास से बड़ी सफलता मिली है।
रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में 13 मई को तीन नकाबपोश लोगों ने घुसकर ज्वेलर्स दुकान के संचालक भंवरलाल बरड़िया को पहले एयरगन से चोट पहुंचाया। भंवरलाल के आवाज लगाने पर उसकी बेटी नैना बरड़िया बाहर आई। नकाबपोशों ने नैना के पैर में एयरगन से फायर कर दिया। जिससे वह लहुलूहान हो गई। हड़बड़ाहट में नकाबपोश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके और फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
