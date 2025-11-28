Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

धमतरी गोलीकांड… मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार, 14 संगीन अपराधों को दे चुका अंजाम, 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अजय उर्फ गोलू भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 3 हजार रुपए का इनाम घोषित था...

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Nov 28, 2025

धमतरी गोलीकांड... मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

धमतरी गोलीकांड... मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वलेर्स में हुए चर्चित गोली कांड के मुख्य आरोपी अजय उर्फ गोलू भदौरिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मास्टर माइंड की गिरफ्तारी के बाद गुरूवार को एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया।

उन्हाेंने बताया कि हरियाणा की टीम को तकनीकी इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी वहां कहीं छिपा है। दबिश देने पर आरोपी हरियाणा से भागकर दिल्ली-भोपाल और ग्वालियर पहुंच गया। धमतरी और हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम ने एक-दूसरे से समन्वय रखते हुए आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया। आरोपी ग्वालियर से बस बदलकर मध्यप्रदेश के बालाघाट की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस की संयुक्त टीम ने पीछा करते हुए आरोपी को बालाघाट में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अजय भदौरिया के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल और मोबाइल को भी बरामद किया है।

आरोपी का निकाला जुलूस

गुरूवार को दोपहर 12 बजे कोतवाली पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपी अजय कान पकड़कर अपराध करना पाप है कानून मेरा बाप है, धमतरी की जनता मुझे माफ करो कहते हुए चल रहा था। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कोतवाली थाना पहुंची। पश्चात न्यायिक रिमांड पर आरोपी अजय को जेल भेजा गया।

2 आरोपी पहले ही हो चुके थे गिरफ्तार

धमतरी पुलिस ने 24 नवंबर को चर्चित गोली कांड के दो आरोपी इंगुरी जिला भिंड मध्यप्रदेश निवासी कुंवरसिंह भदौरिया को नागपुर से तथा मसूरीलहर जिला भिंड मध्यप्रदेश निवासी अरमपाल सिंह को रायगढ़ से गिरफ्तार किया था। जबकि घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी फरार चल रहा था।

आरोपी पर 3 हजार का था ईनाम

एसपी श्री परिहार ने बताया कि मुख्य आरोपी ग्राम देहरा थाना भिंड देहात जिला भिंड (मध्यप्रदेश) निवासी अजय उर्फ गालू भदौरिया (26) पिता सियाराम भदौरिया इसके पहले भी मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में वर्ष-2015 से 2024 तक 14 संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है। इसमें चोरी, मारपीट, धमकी, अवैध एवं आर्स एक्ट, डकैती की तैयारी एवं संगठित अपराध का प्रयास शामिल है। आरोपी पर 3 हजार रूपए का ईनाम भी था। धमतरी और हरियाणा की संयुक्त टीम के प्रयास से बड़ी सफलता मिली है।

यह है पूरा मामला

रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में 13 मई को तीन नकाबपोश लोगों ने घुसकर ज्वेलर्स दुकान के संचालक भंवरलाल बरड़िया को पहले एयरगन से चोट पहुंचाया। भंवरलाल के आवाज लगाने पर उसकी बेटी नैना बरड़िया बाहर आई। नकाबपोशों ने नैना के पैर में एयरगन से फायर कर दिया। जिससे वह लहुलूहान हो गई। हड़बड़ाहट में नकाबपोश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके और फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

प्रधान पाठक पर दर्जनों आदिवासी छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, बोली- घर बुलाकर कपड़े साफ कराते हैं, फिर… मचा हड़कंप
जशपुर नगर
प्रधान पाठक पर उत्पीड़न का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 12:55 pm

Published on:

28 Nov 2025 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी गोलीकांड… मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार, 14 संगीन अपराधों को दे चुका अंजाम, 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft News: फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट! मोबाइल-लैपटॉप उड़ाने का CCTV फुटेज वायरल

फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट (photo source- Patrika)
धमतरी

CG News: एग्रीस्टैक पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

30 नवंबर तक एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा करें (photo source- Patrika)
धमतरी

1 दिसंबर से मिलेगी 200 यूनिट हाफ बिजली की राहत, लेकिन इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा, जानें

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)
धमतरी

Farmers Protest: 36 गांव के किसानों का फूटा गुस्सा, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

36 गांव के किसानों का फूटा गुस्सा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

कांग्रेस प्रभारी के सामने हाई-वोल्टेज ड्रामा, पूर्व उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को बताया दलाल, बोले- BJP में जाऊंगा, फिर… मचा बवाल

कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.