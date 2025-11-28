धमतरी गोलीकांड… मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार, 14 संगीन अपराधों को दे चुका अंजाम, 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

उन्हाेंने बताया कि हरियाणा की टीम को तकनीकी इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी वहां कहीं छिपा है। दबिश देने पर आरोपी हरियाणा से भागकर दिल्ली-भोपाल और ग्वालियर पहुंच गया। धमतरी और हरियाणा की संयुक्त पुलिस टीम ने एक-दूसरे से समन्वय रखते हुए आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया। आरोपी ग्वालियर से बस बदलकर मध्यप्रदेश के बालाघाट की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस की संयुक्त टीम ने पीछा करते हुए आरोपी को बालाघाट में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अजय भदौरिया के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल और मोबाइल को भी बरामद किया है।