12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Mahtari Vandan Yojana: बड़ी खबर! 4,900 महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा, फिर भी कई के खाते में राशि नहीं आई…

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के तहत धमतरी जिले के 6222 महिलाओं को ई-केवायसी अपडेट कराने के लिए शासन ने सूची जारी की है। आदेश 15 अक्टूबर को जारी किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

महतारी वंदन योजना (photo-patrika)

महतारी वंदन योजना (photo-patrika)

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के तहत धमतरी जिले के 6222 महिलाओं को ई-केवायसी अपडेट कराने के लिए शासन ने सूची जारी की है। आदेश 15 अक्टूबर को जारी किया गया। 22 नवंबर की स्थिति में 4292 महिलाओं ने ई-केवायसी कराया था। 11 दिसंबर तक की स्थिति में 4918 महिलाओं ने ई-केवायसी अपडेट कराया है। 19 दिन बाद 626 महिलाओं ने ही पोर्टल में डाटा अपडेट कराया है। इधर दिसंबर महीने में डाटा अपडेट नहीं कराने के चलते जिले के 700 से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रूपए की राशि ट्रांसफर नहीं हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले में 2,25,645 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। ई-केवायसी अपडेट नहीं होने से यह संख्या भी अब धीरे-धीरे घट रही है। इधर शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शासकीय योजनाओं में आधार बेस्ड राशि ही ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में ई-केवायसी नहीं कराने वाली महिलाओं की परेशानी बढ़ सकती है।

पोर्टल में तकनीकी समस्या से हो रही परेशानी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले के 150 से अधिक च्वाइस सेंटरों में ई-केवायसी अपडेट कराने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन यहां तकनीकी समस्या से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला सुधा देवांगन, परमिला नेताम, प्रियांशु साहू ने बताया कि ई-केवायसी कराने के लिए मोबाइल नंबर से लिंक आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पोर्टल में ई-केवायसी अपडेट कराने पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही। जानकारी फीड कराने के बाद अंंत मेें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंंट सब्मिट नहीं हो रहा है।

महतारी वंदन योजना के तहत जिले में 6222 महिलाओं को ई-केवायसी अपडेट कराना है। अब तक 4918 महिलाओं ने ई-केवायसी अपडेट कराया है। ई-केवायसी कराने के लिए 150 से अधिक च्वाइस सेंटरों को अधिकृत किया गया है। अमन गिरी गोस्वामी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर धमतरी

ये भी पढ़ें

महतारी वंदन योजना के नए नियम! 5888 हितग्राहियों की रकम अटकी, मची खलबली
धमतरी
Mahtari Vandan Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Mahtari Vandan Yojana: बड़ी खबर! 4,900 महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा, फिर भी कई के खाते में राशि नहीं आई…

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बाजार में नए लूटेरे! साधु बनकर दुकानों पर धावा बोल रहे

साधु के वेश में घूम रहा लूट गैंग (photo source- Patrika)
धमतरी

65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

dhamtari collector news
धमतरी

ठंड का कहर… भगवान को पिला रहे हल्दी वाला गर्म दूध! पहनाए विशेष प्रकार के गर्म कपड़े

CG cold wave, CG News
धमतरी

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना
धमतरी

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.