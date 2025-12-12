Mahtari Vandan Yojana: बड़ी खबर! 4,900 महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा, फिर भी कई के खाते में राशि नहीं आई…

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के तहत धमतरी जिले के 6222 महिलाओं को ई-केवायसी अपडेट कराने के लिए शासन ने सूची जारी की है। आदेश 15 अक्टूबर को जारी किया गया। 22 नवंबर की स्थिति में 4292 महिलाओं ने ई-केवायसी कराया था। 11 दिसंबर तक की स्थिति में 4918 महिलाओं ने ई-केवायसी अपडेट कराया है। 19 दिन बाद 626 महिलाओं ने ही पोर्टल में डाटा अपडेट कराया है। इधर दिसंबर महीने में डाटा अपडेट नहीं कराने के चलते जिले के 700 से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रूपए की राशि ट्रांसफर नहीं हुई है।