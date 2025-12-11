ठंड का कहर… भगवान को पिला रहे हल्दी वाला गर्म दूध! पहनाए विशेष प्रकार के गर्म कपड़े

श्री खाटू श्याम मंदिर के पुजारी पंडित अनुराग तिवारी ने बताया कि अलसुबह 5.30 बजे मंगला आरती, 8.30 बजे श्रृंगार आरती, 12.30 बजे मध्यान्ह आरती, 7 बजे संध्या आरती और रात 9 बजे शयन आरती की जाती है। ठंड का सीजन शुरू होने के साथ ही बाबा को शयन आरती के बाद रात में ऊंनी कंबल ओढाया जा रहा है। माता तुलजा भवानी मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि सुबह दही-भात, घी का भोग लगाया जाता है। शाम 7 बजे संध्या आरती होती है। माता को ऊंनी कंबल और शाल ओढ़ाया जाता है। ठंड से राहत देने के लिए माता तुलजा भवानी को पंचमेवा के साथ ही हल्दी मिश्रित गर्म दूध का भी भोग लगा रहा है।