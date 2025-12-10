11, 12, 13 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट, 17 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी

फाइल फोटो
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दिख रही है। जिसके चलते अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मैनपाट में पारा 4 डिग्री से भी नीचे पहुंचने से ओस की बूंदे जमकर बर्फ में बदल गई। इधर मैदानी इलाकोें में भी ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं आने वाले तीन दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायपुर, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर समेत 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहां रात का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री की गिरावट के साथ इस सीजन का सबसे कम 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास बात यह है कि काफी लंबे समय तक प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहने वाला दुर्ग कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में कमतर रहा, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर सबसे गर्म जिला बन गया। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, 15 दिसंबर तक तापमान में गिरावट का क्रम बना रहेगा। दिसंबर आखिर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे आने की संभावना है।
अगले तीन दिन, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर संभाग के जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अनुमान है कि इस बीच तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे कोहरे की शुरुआत होगी। दिन में यदि बादल छाते हैं तो तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा। इस समय उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रदेश में आगमन बढ़ गया है, जिससे दुर्ग जिले में जहां ठिठुरन बढ़ी है, तो वहीं प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में तापमान 10°C से नीचे पहुंच गया है, जिनमें मैनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर शामिल हैं। मैनपाट में रात का पारा 4°C से नीचे चला गया और वहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.3°C, पेंड्रा में 10°C और जगदलपुर में 9.9°C दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 30.9°C दुर्ग में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 5°C अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग