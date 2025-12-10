11, 12, 13 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट, 17 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायपुर, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर समेत 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहां रात का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री की गिरावट के साथ इस सीजन का सबसे कम 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास बात यह है कि काफी लंबे समय तक प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहने वाला दुर्ग कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में कमतर रहा, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर सबसे गर्म जिला बन गया। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, 15 दिसंबर तक तापमान में गिरावट का क्रम बना रहेगा। दिसंबर आखिर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे आने की संभावना है।