Crime News: मजदूर युवक का अपहरण कर यौन शोषण, Video बनाकर परिजनों को भेजा, फिर… पूरा मामला जान हो जाएंगे हैरान

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुजरात के सूरत में मजदूरी करने जा रहा रामानुजगंज निवासी एक युवक अपहरण, बेरहमी से मारपीट और यौन शोषण का शिकार हो गया।
आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ उसकी पिटाई की, बल्कि जबरन अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और बाद में पीड़ित के परिजनों को भेजकर डेढ़ लाख रुपये की फिरौती मांगी। किसी तरह जान बचाकर आरोपी के चंगुल से निकले युवक ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक 5 दिसंबर को रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत शहर जाने के लिए घर से निकला था। 6 दिसंबर को जब वह रायपुर पहुंचा, तब अचानक उसके घर से कॉल आया कि रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है और उसे तुरंत वापस लौटना होगा। पीड़ित के पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिस कारण वह रायपुर रेलवे स्टेशन के आसपास परेशान होकर बैठा हुआ था।
इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अज्ञात युवक से हुई। पीड़ित ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि अगर वह चंद पैसे घर वालों से मंगवा सके तो वह वापस लौट सकता है। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वह अपने मोबाइल नंबर पर पीड़ित के घर से पैसे मंगवा सकता है। इस पर परिजनों ने आरोपी के नंबर पर 200 रुपये भेज भी दिए।
इसके बाद आरोपी का व्यवहार संदिग्ध हो गया। उसने पीड़ित को बस पकड़ाने का झांसा दिया और साथ चलने को कहा। भरोसा करके पीड़ित उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन आरोपी उसे रायपुर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित अपने मकान में ले गया। वहां पहुंचते ही उसने युवक को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया।
पीड़ित के अनुसार, कमरे में बंद करने के बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद जबरन उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आरोपी ने बाद में यह आपत्तिजनक वीडियो पीड़ित के परिजनों को भेज दिया और धमकी दी कि अगर डेढ़ लाख रुपये नहीं दिए गए तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इस धमकी से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में आ गया। लगातार आरोपी पैसे के लिए दबाव बनाता रहा।
मौका पाकर पीड़ित किसी तरह आरोपी की गिरफ्त से निकलने में कामयाब रहा और अपने घर रामानुजगंज पहुंचा। वहां उसने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी अजय साहू ने बताया कि शिकायत पर रामानुजगंज पुलिस ने जीरो में FIR दर्ज कर मामला रायपुर पुलिस को सौंप दिया है, क्योंकि घटना रायपुर क्षेत्र की है। आगे की जांच रायपुर पुलिस करेगी।
