Crime News: मजदूर युवक का अपहरण कर यौन शोषण, Video बनाकर परिजनों को भेजा, फिर… पूरा मामला जान हो जाएंगे हैरान

पीड़ित के अनुसार, कमरे में बंद करने के बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद जबरन उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आरोपी ने बाद में यह आपत्तिजनक वीडियो पीड़ित के परिजनों को भेज दिया और धमकी दी कि अगर डेढ़ लाख रुपये नहीं दिए गए तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इस धमकी से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में आ गया। लगातार आरोपी पैसे के लिए दबाव बनाता रहा।