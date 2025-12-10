CG News: SIR पर पूर्व CM बघेल का सरकार पर हमला, कहा- सूची आने दो, सब साफ हो जाएगा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी केवल गणना पत्रक भरने का काम किया जा रहा है, असली स्थिति तो सूची जारी होने के बाद साफ होगी। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुद्दे पर शोर मचाती है, लेकिन सूची आने के बाद ही पता चलेगा कि सच में कितने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी सामने आते हैं।