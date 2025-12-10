CG News: SIR पर पूर्व CM बघेल का सरकार पर हमला, कहा- सूची आने दो, सब साफ हो जाएगा...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी केवल गणना पत्रक भरने का काम किया जा रहा है, असली स्थिति तो सूची जारी होने के बाद साफ होगी। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुद्दे पर शोर मचाती है, लेकिन सूची आने के बाद ही पता चलेगा कि सच में कितने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी सामने आते हैं।
सरकार से जनता की नाराजगी पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि इस समय प्रदेश में हर वर्ग सरकार से असंतुष्ट है। युवाओं, महिलाओं से लेकर आदिवासी समुदाय तक में आक्रोश है, जिसका असर विभिन्न जिलों में पुलिस और जनता के आमने-सामने आने वाली घटनाओं के रूप में दिख रहा है। विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए नए विधेयक पर भी पूर्व सीएम ने सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि पिछली बार जो धर्मांतरण विधेयक पारित हुआ था, वह अब कहां है- क्या वह राजभवन में लंबित है या राष्ट्रपति भवन में अटका है? बघेल ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि उस विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है। बघेल के इन बयानों से स्पष्ट है कि वे सरकार की कार्यप्रणाली, नीतियों और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लगातार आक्रामक रुख बनाए हुए हैं।
