14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, डॉ. रमन सिंह ने कहा- पहले दिन Vision@2047 पर चर्चा…

CG Winter Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और पहला दिन पूरी तरह विकास-विजन पर केंद्रित रहेगा। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन न तो प्रश्नकाल होगा और न ही ध्यानाकर्षण की कार्यवाही।
डॉ. सिंह के अनुसार, शुरुआत ‘विजन @2047’ के विस्तृत प्रेजेंटेशन और उस पर चर्चा से होगी, जिसमें राज्य के आगामी विकास एजेंडे और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्तुतीकरण के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय चर्चा का जवाब देंगे।
