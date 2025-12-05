रायपुर स्टेडियम में Virat Kohli से मिलना फैन को पड़ा महंगा, सिक्योरिटी ने खींचकर निकाला, युवक पर FIR दर्ज

India-South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले के दौरान एक युवक का जुनून उसे सीधे पुलिस थाने तक ले गया। मैच के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुसे एक फैन ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास पहुंचकर उनके पैर छुए। इस घटना के बाद स्टेडियम में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने युवक चंदप्रकाश बंजारे के खिलाफ दफा 151 के तहत मामला दर्ज किया है।