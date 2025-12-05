Raipur Vasu Coaching: रायपुर में कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने की खुदकुशी, कमरे से मिला सुसाइड नोट, जानें वजह…

वहीं सुसाइड नोट के अलावा एक वीडियो की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी पत्नी को खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो में कोचिंग संचालक ने कहा कि उसकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और वह प्रॉपर्टी के लिए उसे तंग करती थी जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। मृतक की पहचान वासू चंद्रा के रूप में हुई है, जो शैलेंद्र नगर स्थित अपने घर में फांसी से लटके पाए गए।