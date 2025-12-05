Raipur Vasu Coaching: रायपुर में कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने की खुदकुशी, कमरे से मिला सुसाइड नोट, जानें वजह…

कोचिंग के सेंटर के डायरेक्टर ने की खुदकुशी (photo source- Patrika)
Raipur Vasu Coaching: राजधानी रायपुर में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। कोतवाली थाना इलाके में स्थित वासु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर वासुदेव चंद्र (56) ने शुक्रवार दोपहर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कोतवाली थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि दोपहर लगभग 12 बजे कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने वासुदेव को फांसी पर लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि उन्होंने पारिवारिक विवाद को अपनी मौत की वजह बताया है। पुलिस सुसाइड नोट और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।
वहीं सुसाइड नोट के अलावा एक वीडियो की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी पत्नी को खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो में कोचिंग संचालक ने कहा कि उसकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और वह प्रॉपर्टी के लिए उसे तंग करती थी जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। मृतक की पहचान वासू चंद्रा के रूप में हुई है, जो शैलेंद्र नगर स्थित अपने घर में फांसी से लटके पाए गए।
सुसाइड नोट और वीडियो में चंद्रा ने पत्नी की बेवफाई और प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र किया। चंद्रा के टी-शर्ट पर लिखा था गेम ओवर और जिंदगी का कर लिया गेम ओवर… रिश्तों में मिला धोखा, तो जिंदगी का ही साथ छोड़ा… इस बयान से प्रतीत होता है कि उसने रिश्तों में मिले धोखे के कारण खुदकुशी का कदम उठाया।
रिपोर्ट के अनुसार वासुदेव चंद्रा शैलेन्द्र नगर में रहते थे और कई सालों से रायपुर में कोचिंग सेंटर चला रहे थे। स्थानीय लोगों और छात्रों के मुताबिक वे शांत स्वभाव के थे और किसी विवाद में नहीं पड़ते थे। सुबह तक वे बिल्कुल सामान्य थे और दिनभर की क्लास की तैयारी भी कर रहे थे, जिससे सभी लोग इस घटना से हैरान हैं।
Raipur Vasu Coaching: पुलिस ने कोचिंग सेंटर के CCTV फुटेज भी जब्त कर लिए हैं, ताकि पता चल सके कि घटना के समय कोई और व्यक्ति वहां था या नहीं। परिवार के लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह घटना फिर से इस बात को उजागर करती है कि मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद किस तरह लोगों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी मुश्किल समय में अपने परिवार या सलाहकारों से बात करें और आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं।
