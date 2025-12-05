CG Weather Update: सावधान… अब पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड! अगले 48 घंटे में 3 डिग्री गिरेगा पारा, IMD ने जारी की चेतावनी

साइक्लोन के कारण राजधानी समेत कई जिलों में बादल छा रहे थे, जो अब छंट गए हैं। इससे रात का तापमान गिरा है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर के मौसम विज्ञानियों के अनुसार साइक्लोन दितवाह का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ठंड बढऩे के कारण सुबह लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। कहीं-कहीं घना कोहरा भी छाने लगा है।