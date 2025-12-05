Syed Mushtaq Ali Trophy: आंध्रा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया

छत्तीसगढ़ के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्रा (Andhra) की टीम का पहला विकेट 31 रन पर श्रीकर भरत (24 रन) के रूप में गिरा। अश्विन हैब्बर (Ashwin Hebbar) 40 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। शेख रशीद (Sheikh Rashid) ने 44 गेंदों पर नाबाद 59 रन और कप्तान रिकी भुई ने 12 गेंदों पर नाबाद 14 रन बनाए। आंध्रा की टीम ने 7 गेंद शेष रहते 2 विकेट के नुकसान में 159 रन बनाकर मैच जीत लिया।