रायपुर

Syed Mushtaq Ali Trophy: आंध्रा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया

Cricket Match: लखनऊ के भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम बी में खेला गया मैच, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह ने की धुआंधार बल्लेबाजी।

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 05, 2025

Chhattisgarh Cricket

Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलिट ग्रुप ए के 4 दिसंबर को खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ को आंध्रा ने 8 विकेट से हरा दिया। आंध्रा के शेख रशीद प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the Match) चुने गए। इस जीत से आंध्रा को 4 अंक मिले।

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ में भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम बी में खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ओपनर बैटर (Batter) अमित कुमार यादव और सानिध्य हुरकत ने पारी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ का पहला विकेट 16 रन पर गिरा। अमित 12 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान अमनदीप खरे 6 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। शशांक सिंह (Shashank Singh) ने धुआंधार बल्लेबाजी की। शशांक ने 3 चौके और 3 छक्के जड़कर 29 गेंदों पर 46 रन बनाए। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए।

छत्तीसगढ़ के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्रा (Andhra) की टीम का पहला विकेट 31 रन पर श्रीकर भरत (24 रन) के रूप में गिरा। अश्विन हैब्बर (Ashwin Hebbar) 40 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। शेख रशीद (Sheikh Rashid) ने 44 गेंदों पर नाबाद 59 रन और कप्तान रिकी भुई ने 12 गेंदों पर नाबाद 14 रन बनाए। आंध्रा की टीम ने 7 गेंद शेष रहते 2 विकेट के नुकसान में 159 रन बनाकर मैच जीत लिया।

Raipur

05 Dec 2025 02:47 am

