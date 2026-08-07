आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025, 30 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। इस दौरान फाइनल सहित कुल 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। भारत के 4 शहरों- गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में इसके मुकाबले खेले जाएंगे तो श्रीलंका का सिर्फ कोलंबो शहर इस वर्ल्डकप के कुछ मैचों की मेजबानी करेगा। भारत और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें वर्ल्डकप के 13वें संस्करण में हिस्सा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार खिताब जीता है तो 4 बार इंग्लैंड और एक बार न्यूजीलैंड चैंपियन बनी है। भारतीय टीम 2005 और 2017 के वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची थी लेकिन खिताब से चूक गई थी।

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