रायपुर

वर्ल्ड कप विजेता Cricket टीम की फिजियोथैरेपिस्ट से सीएम साय बोले- खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने की मुलाकात...

2 min read
रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 09, 2025

Cricket News

छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहीं की मिट्टी, यहां के लोग, यहां की शिक्षा और संस्कारों ने मुझे यह मुकाम हासिल करने की ताकत दी है। -यह कहना है आईसीसी विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की फिजियोथैरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी का, जिन्होंने 9 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णु देव साय से मुलाकात कर अपनी खुशियां साझा कीं।

मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने आकांक्षा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ की सफलता है। महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप (World Cup) अभियान में छत्तीसगढ़ की बेटी के शामिल होने से प्रदेशवासियों को यह महसूस हुआ कि हम सभी इस जीत में सहभागी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकांक्षा सत्यवंशी की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि आपने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि और भी युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल अलंकरण सम्मान को पुनः प्रारंभ कर रही है। साथ ही, ओलंपिक में शामिल होने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सुदूर अंचलों की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बस्तर ओलंपिक (Bastar Olympics) जैसे आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अपने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी (Physiotherapist Akanksha Satyavanshi) ने मुख्यमंत्री के साथ इस ऐतिहासिक जीत की खुशी साझा करते हुए कहा कि आईसीसी (ICC) वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला टीम की सफलता के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी सम्मान है। मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस जीत में योगदान दे पाई। उन्होंने बताया कि यद्यपि वे मैदान में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में नहीं थीं, लेकिन खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस (Fitness) और रिकवरी को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी रही। मैं अपनी टीम के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं टीम को जीत तक पहुंचाने की यात्रा में साथ रही।

Published on:

09 Nov 2025 09:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वर्ल्ड कप विजेता Cricket टीम की फिजियोथैरेपिस्ट से सीएम साय बोले- खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

