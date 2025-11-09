वर्ल्ड कप विजेता Cricket टीम की फिजियोथैरेपिस्ट से सीएम साय बोले- खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी (Physiotherapist Akanksha Satyavanshi) ने मुख्यमंत्री के साथ इस ऐतिहासिक जीत की खुशी साझा करते हुए कहा कि आईसीसी (ICC) वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला टीम की सफलता के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी सम्मान है। मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस जीत में योगदान दे पाई। उन्होंने बताया कि यद्यपि वे मैदान में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में नहीं थीं, लेकिन खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस (Fitness) और रिकवरी को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी रही। मैं अपनी टीम के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं टीम को जीत तक पहुंचाने की यात्रा में साथ रही।