3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी

CGPSC Scam: सीजीपीएसपी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया. जिसमें 2 हजार 565 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 03, 2026

CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी

फाइल फोटो-पत्रिका

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा भर्ती घोटाले से मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 13 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को 4 सौ पन्नों का चालान पेश किया। जेल में बंद आरोपियों में तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, आरती वासनिक के अलावा उद्योगपति बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल, पीएसपी चयनित बेटे शशांक गोयल, बहू भूमिका कटियार, साहिल सोनवानी भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि इस वक्त मामले में 12 आरोपी जेल हैं जबकि उत्कर्ष चंद्राकर नामक एक आरोपी फरार है। जिसकी भूमिका परीक्षा में गड़बड़ी करने में रही है। गिरफ्तारी जल्द होगी। प्रकरण के मुताबिक 2021 में 171 पदों में भर्ती के लिए सीजीपीएसपी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया. जिसमें 2 हजार 565 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

इसके बाद मेंस परीक्षा में 509 पास हुए। मई 2023 में इंटरव्यू के बाद 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। आरोप है कि इसमें तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी के पांच रिश्तेदार बेटे नीतेश और बहू निशा कोसले का डिप्टी कलेक्टर, भाई की बहू दीपा अगजले का जिला आबकारी अधिकारी, बहन की बेटी सुनीता जोशी का श्रम अधिकारी एवं बड़े भाई के बेटे साहिल सोनवानी का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था।

इसके अलावा उद्योगपति श्रवण गोयल के पुत्र शशांक गोयल व बहू भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर चुने गए थे। कुल डेढ़ दर्जन चयनित नामों को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। राज्य शासन ने प्रकरण को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा था। चयनित उम्मीदवारों में पीएससी चेयरमैन के अलावा उद्योगपति, कांग्रेस नेताओं के परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मतदाता सूची SIR प्रक्रिया तेज, आज से 1.33 लाख मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू

आज से मतदाताओं के दावा-आपत्ति की सुनवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

11000 करोड़ के घोटालों में बड़ी कार्रवाई! पूर्व IAS, IFS और सौम्या चौरसिया समेत 107 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

107 आरोपियों के खिलाफ चालान (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: नई शिक्षा नीति से कक्षा 1 से 8वीं तक विषयों की संख्या में वृद्धि, छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी मानकों के अनुरूप ही होगा पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण

CG News: नई शिक्षा नीति से कक्षा 1 से 8वीं तक विषयों की संख्या में वृद्धि, छत्तीसगढ़ में एनसीईआरटी मानकों के अनुरूप ही होगा पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट
रायपुर

छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत बनेगी विश्व धरोहर

CG News: यूनेस्को की दहलीज पर सिरपुर, छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत बनेगी विश्व धरोहर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.