CGPSC Scam: सीजीपीएससी घोटाला मामला, CBI ने 400 पन्नों का चालान किया पेश, अब होगी फरार आरोपी की गिरफ़्तारी

इसके अलावा उद्योगपति श्रवण गोयल के पुत्र शशांक गोयल व बहू भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर चुने गए थे। कुल डेढ़ दर्जन चयनित नामों को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। राज्य शासन ने प्रकरण को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा था। चयनित उम्मीदवारों में पीएससी चेयरमैन के अलावा उद्योगपति, कांग्रेस नेताओं के परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं।