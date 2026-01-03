CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना, कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठण्ड का कहर लगातार जारी है। रायपुर समेत प्रदेश के अन्य कई जिलों में सुबह से कोहरा छाने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने के साथ-साथ तापमान में कमी आने की संभवना जताई हैं।