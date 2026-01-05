CG Suicide: रायपुर जेल में पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने किया सुसाइड, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए ये गंभीर आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, सुनील महानद ने शाम करीब 6 बजे बैरक के अंदर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि उन्हें इस घटना की सूचना देर रात दी गई। परिजनों के आरोपों के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे है।