CG Suicide: रायपुर जेल में पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने किया सुसाइड, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए ये गंभीर आरोप

रायपुर सेंट्रल जेल (Photo Patrika)
CG Suicide: रायपुर के सेंट्रल जेल में आत्महत्या किये जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान सुनील महानद के रूप में हुई है। मृतक सुनील सेन्ट्रल जेल की बाड़ी गोल 5 नंबर बैरक में बंद था।
मिली जानकारी के अनुसार, सुनील महानद ने शाम करीब 6 बजे बैरक के अंदर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि उन्हें इस घटना की सूचना देर रात दी गई। परिजनों के आरोपों के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे है।
परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुनील महानद को जेल में प्रताड़ना दी जा रही थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। उन्होंने जेल की व्यवस्था पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बताया जा रहा है कि सुनील महानद पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में जेल में बंद था। मामला गंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
