CG Politics: छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, इन नेताओं को दिल्ली से आया बुलावा

बता दें कि संगीता सिन्हा को भूपेश खेमे, जबकि चन्नी साहू को टी.एस. सिंहदेव खेमे का समर्थन हासिल होने की बात कही जा रही है।⁠ हालांकि, दोनों में से किसी एक खेमे से नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन लगभग तय माना जा रहा है। चयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा सहित राष्ट्रीय नेताओं के पैनल को सौंपी गई है।