Russian Girls Arrested: राजधानी में 2 रशियन युवतियां गिरफ्तार, बिना वीजा रह रहीं थीं तेलीबांधा में

जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी शहर में रह रही थीं। पुलिस को संदेह है कि दोनों युवतियां सेक्स रैकेट से भी जुड़ी हो सकती हैं। हाल ही में इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ था कि विदेशों और देश के अलग-अलग राज्यों से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।