Prostitution Busted: मकान में देह व्यापार का भंडाफोड़! संचालिका समेत ग्राहक गिरफ्तार, देखें Video

Prostitution Busted: दुर्ग के नेहरू नगर क्षेत्र स्थित विद्या विहार कॉलोनी में पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का खुलासा किया है। इस कार्रवाई को महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मकान की संचालिका धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत (35) और एक ग्राहक अमन शेख (25) को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके से आठ महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्हें जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया।