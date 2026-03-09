Bhilai News: गेट की तैयारी के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग

इस पोर्टल पर कोर्स कंटेंट के साथ पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का भी बड़ा संग्रह उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2007 से 2025 तक के प्रश्नपत्र यहां उपलब्ध हैं, जिनके वीडियो सोल्यूशन भी दिए गए हैं।भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्र एमटेक में प्रवेश और पीएसयू में डायरेक्ट भर्ती के लिए गेट परीक्षा देते हैं। हर साल प्रदेश से कई छात्रों का चयन भी होता है। ऐसे में यह पोर्टल छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।