Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी का अटैक! हर दिन चढ़ रहा पारा, अगले 7 दिनों तक बदलाव के आसार नहीं

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला अस्पताल दुर्ग में हीट वेव (लू) से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए विशेष तैयारी की गई है। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लू प्रबंधन कक्ष और लू वार्ड स्थापित करते हुए छह बिस्तर, 2 बड़े बाथटब और आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय के साथ-साथ विकासखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी लू से बचाव व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ विशेष टीम गठित की गई है और एंबुलेंस और आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है।