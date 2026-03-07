BJP नेता के खेत में करोड़ों रुपए की अफीम की खेती! गोल-गोल फलों को किया गूगल सर्च तब हुआ खुलासा

Opium Farming in CG: दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में जेवरा-सिरसा चौकी पुलिस और एसीसीयू टीम ने छापेमारी कर खेत को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच में करीब एक एकड़ क्षेत्र में खेती की बात सामने आई थी, लेकिन अब इसके लगभग पांच एकड़ तक फैले होने की आशंका जताई जा रही है।