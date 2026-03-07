BJP Leader Suspended: बीजेपी नेता के खेत में अफीम मिलने से हड़कंप, पार्टी ने किया सस्पेंड, भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे

बीजेपी नेता के खेत में अफीम की खेती (photo source- Patrika)
BJP Leader Suspended: दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता के खेत में अफीम की अवैध खेती मिलने के बाद मामला गर्मा गया। सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी खेत की ओर पहुंचने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से रोक दिया, जिस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच बहस और हल्की झूमाझटकी की स्थिति बन गई।
इलाके में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस संबंध में सूचना मिलने के बाद 6 मार्च को खेत में छापा मारा गया था। कार्रवाई के दौरान करीब डेढ़ एकड़ जमीन पर अफीम के पौधे पाए गए। यह खेत समोदा गांव में भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े नेताओं का बताया जा रहा है, जहां चोरी-छिपे अफीम की खेती की जा रही थी।
वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्हें इस खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका दावा है कि जमीन किसी व्यक्ति को अधिया पर दी गई थी, जिसके बाद वहां यह खेती की गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है।
