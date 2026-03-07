BJP Leader Suspended: बीजेपी नेता के खेत में अफीम मिलने से हड़कंप, पार्टी ने किया सस्पेंड, भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे

BJP Leader Suspended: दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता के खेत में अफीम की अवैध खेती मिलने के बाद मामला गर्मा गया। सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी खेत की ओर पहुंचने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से रोक दिया, जिस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच बहस और हल्की झूमाझटकी की स्थिति बन गई।