MA Chhattisgarhi Course: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में शुरू होगा MA छत्तीसगढ़ी, 80 क्रेडिट का नया कोर्स, जानें Details

MA Chhattisgarhi Course: छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को अकादमिक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। Hemchand Yadav University में इस शैक्षणिक सत्र से एमए छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। अब तक यह कोर्स मुख्य रूप से Pandit Ravishankar Shukla University की यूटीडी में संचालित होता था, लेकिन अब दुर्ग विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में भी इसे पढ़ाया जाएगा। इससे क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन और शोध को नया विस्तार मिलेगा।