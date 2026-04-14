वायरल होने का जुनून पड़ा भारी, इंस्टाग्राम रील के लिए थाने को बनाया सेट, रीलबाज समेत 2 आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, हर्ष साहू उर्फ “हुक्का” नाम का युवक सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए उतई थाना परिसर पहुंचा। यहां उसने फिल्मी अंदाज में रौब दिखाते हुए एक वीडियो शूट किया। वीडियो में वह थाने से बाहर निकलते हुए स्वैग में नजर आ रहा था, और बैकग्राउंड में “आज जेल, कल बेल, परसो फिर वही खेल” जैसे गाने का इस्तेमाल किया गया था। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया और करीब 47 हजार लोगों ने इसे देख लिया।