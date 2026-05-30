घर में काम करने आई, अलमारी साफ कर गई! नौकरानी ने पति-जीजा संग की 12 लाख की चोरी, जानें पूरा मामला

Durg Theft Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घरेलू काम के लिए रखी गई एक महिला नौकरानी ने अपने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर नौकरानी मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी से पूछताछ की। तीनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, स्कूटी, मोबाइल और अन्य सामान समेत कुल 12.22 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है।