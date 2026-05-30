घर में काम करने आई, अलमारी साफ कर गई! नौकरानी ने पति-जीजा संग की 12 लाख की चोरी, जानें पूरा मामला

Durg Theft Case(photo-AI)
Durg Theft Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घरेलू काम के लिए रखी गई एक महिला नौकरानी ने अपने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर नौकरानी मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी से पूछताछ की। तीनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, स्कूटी, मोबाइल और अन्य सामान समेत कुल 12.22 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है।
जानकारी के अनुसार आशीष नगर, रिसाली निवासी दुर्गा प्रसाद नागपुरे ने घर में अतिरिक्त काम होने के कारण मालती ध्रुव नामक महिला को दो दिनों के लिए घरेलू काम पर रखा था। काम पूरा होने के बाद जब परिवार ने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे सोने-चांदी के कीमती गहने गायब मिले। गहनों के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने 27 मई को नेवई थाना पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में बताया गया कि अलमारी में रखे पर्स से लगभग 14.5 ग्राम वजन का सोने का हार, मांगटीका, नथ, हाथ के कड़े, मंगलसूत्र तथा कान के तीन जोड़ी टॉप्स सहित अन्य कीमती आभूषण चोरी हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस को घर में काम करने वाली महिला मालती ध्रुव पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को थाना बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली।
पूछताछ में मालती ध्रुव ने खुलासा किया कि उसने 19 मई 2026 को दुर्गा प्रसाद नागपुरे के घर से सोने के गहने चोरी किए थे। चोरी के बाद पति और जीजा की मदद से कुछ जेवरात को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन भी ले लिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से गिरवी रखने की रसीद, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।
पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों से करीब 1 लाख रुपये नकद, एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, गिरवी रखे गए गहनों से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 22 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है।
नेवई थाना पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कहीं और भी इसी तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है।
इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरों में काम करने वाले नौकर-नौकरानियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। साथ ही कीमती सामान और जेवरात को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा अनजान व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा न करने की सलाह दी गई है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि घरेलू कामगार रखते समय सतर्कता और सत्यापन बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही लाखों रुपये का नुकसान करा सकती है।
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