30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

घर में काम करने आई, अलमारी साफ कर गई! नौकरानी ने पति-जीजा संग की 12 लाख की चोरी, जानें पूरा मामला

Durg Theft Case: दुर्ग में घर में काम करने आई नौकरानी ने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 12.22 लाख रुपये का सामान बरामद किया है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

May 30, 2026

Durg Theft Case

Durg Theft Case(photo-AI)

Durg Theft Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घरेलू काम के लिए रखी गई एक महिला नौकरानी ने अपने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर नौकरानी मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी से पूछताछ की। तीनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, स्कूटी, मोबाइल और अन्य सामान समेत कुल 12.22 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है।

Durg Theft Case: दो दिन के लिए रखा था काम पर, अलमारी से गायब हो गए गहने

जानकारी के अनुसार आशीष नगर, रिसाली निवासी दुर्गा प्रसाद नागपुरे ने घर में अतिरिक्त काम होने के कारण मालती ध्रुव नामक महिला को दो दिनों के लिए घरेलू काम पर रखा था। काम पूरा होने के बाद जब परिवार ने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे सोने-चांदी के कीमती गहने गायब मिले। गहनों के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने 27 मई को नेवई थाना पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

लाखों के जेवरात चोरी होने की शिकायत

शिकायत में बताया गया कि अलमारी में रखे पर्स से लगभग 14.5 ग्राम वजन का सोने का हार, मांगटीका, नथ, हाथ के कड़े, मंगलसूत्र तथा कान के तीन जोड़ी टॉप्स सहित अन्य कीमती आभूषण चोरी हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

नौकरानी पर हुआ शक, पूछताछ में खुला राज

विवेचना के दौरान पुलिस को घर में काम करने वाली महिला मालती ध्रुव पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को थाना बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली।

मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे थे गहने

पूछताछ में मालती ध्रुव ने खुलासा किया कि उसने 19 मई 2026 को दुर्गा प्रसाद नागपुरे के घर से सोने के गहने चोरी किए थे। चोरी के बाद पति और जीजा की मदद से कुछ जेवरात को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन भी ले लिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से गिरवी रखने की रसीद, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

पुलिस ने जब्त किया लाखों का सामान

पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों से करीब 1 लाख रुपये नकद, एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, गिरवी रखे गए गहनों से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 22 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है।

तीनों आरोपी गिरफ्तार

नेवई थाना पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कहीं और भी इसी तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है।

घरेलू कामगार रखने से पहले बरतें सावधानी

इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरों में काम करने वाले नौकर-नौकरानियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। साथ ही कीमती सामान और जेवरात को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा अनजान व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा न करने की सलाह दी गई है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि घरेलू कामगार रखते समय सतर्कता और सत्यापन बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही लाखों रुपये का नुकसान करा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 May 2026 01:44 pm

Published on:

30 May 2026 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / घर में काम करने आई, अलमारी साफ कर गई! नौकरानी ने पति-जीजा संग की 12 लाख की चोरी, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हॉस्टल, भोजन और कोचिंग सब Free! सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, IIT-NEET की तैयारी करना हुआ आसान

IIT-NEET Free Coaching
दुर्ग

दुर्ग पुलिस विभाग में 9 अफसरों हुआ ट्रांसफर, SSP ने जारी किया आदेश, देखें list

Chhattisgarh Police Transfer
दुर्ग

टमाटर से लेकर हरी सब्जियों तक महंगा! 30% तक बढ़ा दाम, जानें सब्जी-भाजी की कीमत

Vegetable Price Hike
दुर्ग

‘तुरंत पैसे भेजो’… WhatsApp पर आए मैसेज ने कंपनी को लगाया 20 लाख का चूना, फर्जी डायरेक्टर बनकर ठगी

Fake WhatsApp account Fraud
दुर्ग

छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत, सुसाइड नोट मिलने के बाद मामला और उलझा, इलाके में सनसनी

Family Suicide Case
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.