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जांजगीर चंपा

हादसा, मौत और फिर… मुर्दाघर की घटना ने बढ़ाई जांच की मांग, शव से सोने का लॉकेट गायब

Dead body gold locket missing: जांजगीर-चांपा में हुए सड़क हादसे में तीन वर्षीय मासूम की मौत के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

May 25, 2026

Dead body gold locket missing

Dead body gold locket missing(photo-patrika)

Dead body gold locket missing: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बिर्रा-शिवरीनारायण मार्ग पर केरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन वर्षीय मासूम हर्ष श्रीवास की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता मनोज कुमार श्रीवास की सैलून दुकान के बाहर खड़ा था, तभी तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि मासूम सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Dead body gold locket missing: अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिजन घायल बच्चे को तुरंत नवागढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।इसके बाद शव को रातभर अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।

पोस्टमार्टम के दौरान गायब हुआ सोने का लॉकेट

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के गले से सोने का लॉकेट गायब मिला। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल लाते समय मासूम के गले में लॉकेट मौजूद था। परिजनों ने आशंका जताई है कि अस्पताल या मोर्चरी परिसर में किसी ने लॉकेट की चोरी कर ली है। इस घटना से परिवार में आक्रोश और गहरा गया है।

अस्पताल और मोर्चरी व्यवस्था पर सवाल

घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मोर्चरी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अस्पताल व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करती हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

घटना के बाद पुलिस ने सड़क हादसे का मामला दर्ज कर लिया है। फरार वाहन और चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर वाहन की पहचान करने में जुटी है।

लॉकेट चोरी के मामले में भी जांच जारी

वहीं, पोस्टमार्टम के दौरान लॉकेट गायब होने के मामले में भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।

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Published on:

25 May 2026 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / हादसा, मौत और फिर… मुर्दाघर की घटना ने बढ़ाई जांच की मांग, शव से सोने का लॉकेट गायब

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