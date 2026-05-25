हादसा, मौत और फिर… मुर्दाघर की घटना ने बढ़ाई जांच की मांग, शव से सोने का लॉकेट गायब

Dead body gold locket missing: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बिर्रा-शिवरीनारायण मार्ग पर केरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन वर्षीय मासूम हर्ष श्रीवास की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता मनोज कुमार श्रीवास की सैलून दुकान के बाहर खड़ा था, तभी तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि मासूम सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।