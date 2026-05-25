Accident News: तेज रफ्तार कार ने रायपुर जा रहे बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप देव घायल

जानकारी के अनुसार हरीश कुमार कश्यप और अजित साहू बाइक से रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।दुर्घटना में हरीश कुमार कश्यप के सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अजित साहू भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है।