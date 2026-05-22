जांजगीर-चांपा में PM Awas Yojana में अवैध वसूली! हर किस्त पर 5-5 हजार लेने का आरोप, ऑडियो वायरल

शिकायतकर्ता यशवंत बंजारे ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत पचरी के सरपंच प्रतिनिधि-सरपंच पति नलसाय दिवाकर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पशु शेड निर्माण कार्य स्वीकृत कराने तथा संबंधित राशि खाते में डलवाने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार पूर्व में 5 हजार रुपए नकद राशि भी दी जा चुकी है। जिसका ऑडियो साक्ष्य उपलब्ध होने का दावा किया गया है। उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग में पैसों की मांग से संबंधित बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई देने की बात कही गई है।