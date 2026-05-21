Janjgir Champa: तालाब में डूबने से दो मासूम सगी बहनों की दर्दनाक मौत, दादी के साथ गई थी नहाने, गांव में मातम

इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे अर्जुनी गांव में शोक का माहौल है। एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों की असमय मौत से गांव के लोग स्तब्ध हैं। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव में जहां भी इस घटना की चर्चा हो रही है, लोग इसे बेहद दुखद बता रहे हैं। मासूम मुस्कान और श्रुति की खिलखिलाहट अब हमेशा के लिए थम गई, जिससे पूरा गांव गम में डूब गया है।