Big Incident: जशपुर में दर्दनाक हादसा… तालाब में डूबी 13 साल की बच्ची, SDRF की टीम तलाश में जुटी

चाचा ने बताया कि जब काफी देर तक बच्ची नहीं पहुंची तो वे वापस उसी रास्ते से लौटे। खोजबीन के दौरान बच्ची द्वारा बाजार से लाया गया सामान तालाब के किनारे तैरता हुआ मिला। आसपास काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची पैर धोने के लिए तालाब के किनारे गई होगी और फिसलकर गहरे पानी में चली गई। इस संबंध में सन्ना थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि घटना की सूचना गुरुवार सुबह थाने को प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही वे स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं तथा जिले से गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। टीम के पहुंचते ही तालाब में सघन तलाश अभियान चलाया जाएगा।