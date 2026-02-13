NH पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, इलाके में मची खलबली

तड़के लगभग 5:30 बजे हुए इस दुर्घटना के उपरांत आरोपी चालक वाहन सहित घटनास्थल से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस दल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हादसे की खबर लगते ही गुरूवार को जशपुर के गम्हरिया में स्थित सारे मोटर वाहन गैरेज और मोटर पार्ट्स की दुकाने बंद रही और लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है, लोग आरोपी वाहन चालक को शीघ्र पकडऩे की मांग कर रहे हैं।