अंधे कत्ल का खुलासा: पत्नी ने की पति की हत्या, फिर पेट्रोल डालकर जलाई लाश… वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

CG Murder Case: थाना सिटी कोतवाली जशपुर के नजदीकी ग्राम पंचायत पुरनानगर के तुरीटोंगरी में अक्टूबर 2025 में मिले एक अज्ञात युवक के अधजले शव की गुत्थी को जशपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में शव की पहचान महावीर राम भगत 49 वर्ष, निवासी गड़ियों टोंगरी, चौकी मनोरा के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी सुमित्रा भगत को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल तीन नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भेजने की प्रक्रिया जारी है।