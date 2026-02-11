Crime News: मासूम के पैर पर थूकने से भड़का विवाद, पुलिसकर्मियों के परिवार आपस में भिड़े, आरक्षक दम्पती घायल

घटना के करीब 10-15 मिनट बाद, जब अश्वनी पटेल के घर की घंटी बजी, तो दरवाजा खोलने पर जलेश्वर राजपूत और उसकी पत्नी प्रीति राजपूत बाहर खड़े थे। आरोप है कि बच्चे के पैर पर थूकने की बात को लेकर दोनों ने अश्वनी पटेल के साथ अश्लील गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची लक्ष्मी पटेल के साथ भी दोनों आरोपियों ने मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उनके पति अश्वनी पटेल वर्तमान में तखतपुर थाना में ड्यूटी पर पदस्थ हैं, जिस कारण वह अकेले थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची।