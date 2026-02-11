मम्मी-पापा माफ करना… प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट

जानकारी के अनुसार आकाश कपिल नगर में अकेले रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सोमवार शाम उसके दोस्त उससे मिलने उसके कमरे पर पहुंचे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दोस्तों ने काफी देर तक आवाज दी। मोबाइल पर कॉल किया तो कमरे के अंदर मोबाइल की घंटी बज रही थी। संदेह होने पर दोस्तों ने खिडक़ी से झांककर देखा, जहां आकाश का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल सरकंडा पुलिस को सूचना दी गई।