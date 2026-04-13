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Census 2027: ऑनलाइन जानकारी भरने पर मिलेगा यूनिक आईडी, 2011 के आंकड़ों से बदलेगी प्लानिंग, जानें कैसे

Census 2027: देश में प्रस्तावित Census 2027 के तहत जनगणना प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। 16 अप्रैल से शुरू हो रही सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के जरिए लोग घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, जिसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 13, 2026

जनगणना 2027 (photo-patrika)

जनगणना 2027 (photo-patrika)

Census 2027: प्रदेश में प्रस्तावित जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के अंतर्गत प्रत्येक घर, परिवार और उनकी बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रूप दिया गया है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक पारदर्शी और सटीक हो सके।

इसके तहत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा प्रदान की गई है। लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने घर और परिवार से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने पर उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे सर्वे के दौरान कर्मचारियों को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित समय में कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन भी करेंगे।

परिवार के पास क्या-क्या चीज सब होगी दर्ज

इस चरण में मकान की स्थिति, उपयोग (रहवासी या व्यावसायिक), निर्माण की गुणवत्ता (कच्चा या पक्का), परिवारों की संख्या सहित कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। साथ ही पेयजल, शौचालय, बिजली, कुकिंग फ्यूल, इंटरनेट, टीवी-रेडियो जैसी सुविधाओं का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वाहनों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

Census 2027: विस-लोस क्षेत्रों के परिसीमन में मददगार

खास बात यह है कि इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग कर उसे डिजिटल मैप से जोड़ा जाएगा। इससे आपदा के समय राहत और बचाव कार्य तेज और प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। यह डेटा विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन, पलायन की स्थिति समझने और मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

2011 जनगणना में बिलासपुर के मुख्य आंकड़े

  • कुल जनसंख्या 1,625,502
  • पुरुष: 827,627
  • महिलाएं: 797,875
  • लिंगानुपात: 964 (प्रति 1,000 males)
  • साक्षरता दर: 71.59%
  • ग्रामीण जनसंख्या: 1,983,759 (पुराने अविभाजित जिले के अनुसार)
  • शहरी जनसंख्या-331,030 (निगम)
  • जनसंख्या घनत्व: 322 प्रति वर्ग किमी
  • दशकीय वृद्धि दर (2001–2011) – 33.21%
  • अनुसूचित जाति (एससी) - 20.76%
  • अनुसूचित जनजाति (एसटी) - 14.43%

बिलासपुर नगर निगम के विशेष आंकड़े

  • शहर की आबादी-331,030 (पुरुष-170,410, महिला- 160,620)
  • शहरी साक्षरता दर-84.29% (पुरुष-90.69%, महिला-77.56%)
  • 0-6 आयु वर्ग के बच्चे-331,030 (शहर)

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1 मई से शुरू होगा पहला चरण, ठगी से बचने प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पढ़ें पूरी खबर- बिलासपुर जिले में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। एक ओर जहां जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को संभावित ठगी से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि जनगणना एक सुरक्षित और गोपनीय प्रक्रिया है, इसलिए लोग बिना किसी डर के सही जानकारी साझा करें… पूरी खबर पढ़े

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Published on:

13 Apr 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Census 2027: ऑनलाइन जानकारी भरने पर मिलेगा यूनिक आईडी, 2011 के आंकड़ों से बदलेगी प्लानिंग, जानें कैसे

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