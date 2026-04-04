Census 2027: 1 मई से शुरू होगा पहला चरण, ठगी से बचने प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पढ़ें पूरी खबर

फिलहाल प्रशासन द्वारा मकानों का चिन्हांकन और प्रारंभिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसमें यह जानकारी जुटाई जा रही है कि घर में कितने सदस्य हैं, मालिक कौन है और परिवार की मूल संरचना क्या है। इसके बाद 1 मई 2026 से हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जो सितंबर तक चलेगा। इससे वार्ड और क्षेत्रों का वर्गीकरण सुगम होगा और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने में आसानी होगी।