8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए मौका! रोजगार मेले में मिलेंगे नौकरी के अवसर, कई पदों पर निकली भर्ती

Chhattisgarh Job Fair 2026(photo-patrika)
Chhattisgarh Job Fair 2026: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 26 मई मंगलवार को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के निर्देश पर यह प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें विभिन्न कंपनियों से सीधे जोड़ना है, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।
रोजगार मेले में कई निजी क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न पदों के लिए भर्ती करेंगी। सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस, भिलाई-दुर्ग द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, लेबर, फील्ड ऑफिसर और ट्रेनिंग ऑफिसर सहित कुल कई पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
रोजगार मेले में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के 30 पद, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 15 पद, लेबर के 15 पद, फील्ड ऑफिसर के 6 पद और ट्रेनिंग ऑफिसर के 3 पद शामिल हैं। इसके अलावा श्रीराम प्रिंटिंग प्रेस, गौरेला द्वारा टैली अकाउंटिंग, ऑफसेट ऑपरेटर और प्रिंटिंग ऑपरेटर के लिए एक-एक पद पर भी भर्ती की जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर 72 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इस रोजगार मेले में 8वीं, 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए तीरथराम मरकार और सुरेश बेहरा के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है। जिला प्रशासन ने सभी योग्य अभ्यर्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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