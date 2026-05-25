8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए मौका! रोजगार मेले में मिलेंगे नौकरी के अवसर, कई पदों पर निकली भर्ती

Chhattisgarh Job Fair 2026: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 26 मई मंगलवार को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के निर्देश पर यह प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें विभिन्न कंपनियों से सीधे जोड़ना है, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।