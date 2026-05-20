Job Fair 2026: नौकरी की तलाश खत्म! छत्तीसगढ़ में सीधे इंटरव्यू से मिलेगी जॉब, अभी जानें तारीख

ChhattisgarhJob Fair 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र Durg तथा छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में 22 मई 2026, शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह मेला छत्रपति शिवाजी प्रौद्योगिकी संस्थान के शिवाजी नगर परिसर में आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में निजी और शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और युवाओं को सीधे चयन का मौका मिलेगा।