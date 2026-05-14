Chhattisgarh Illegal Drugs: दुर्ग में अवैध ड्रग्स कारोबार पर एक्शन, 15 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Illegal Drugs: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुम्हारी पुलिस स्टेशन (Kumhari Police Station) ने कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की अफीम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बाहरी राज्य से नशीले पदार्थ (Narcotics) लाकर दुर्ग और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है।
यह पूरा मामला कुम्हारी पुलिस स्टेशन (Kumhari Police Station) क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों से नशीले पदार्थ लाकर दुर्ग और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र उर्फ सुंदर साहू और राजकेश्वर साहू को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में दोनों की भूमिका मादक पदार्थों की सप्लाई चेन (drug supply chain) में अहम पाई गई है।
जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी झारखंड (Jharkhand) के गुमला क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहां से नशीले पदार्थ लाकर Durg और आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
इससे पहले भिलाई नगर पुलिस (Bhilai Nagar Police) ने अप्रैल में प्रदेश में पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में सामान्य गांजे की तुलना में अधिक नशीले हाइड्रोपोनिक गांजे की बड़ी खेप जब्त की गई थी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध नशे के कारोबार (illegal drug trade) के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। युवाओं को नशे से बचाने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऐसे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
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