Chhattisgarh Illegal Drugs: दुर्ग में अवैध ड्रग्स कारोबार पर एक्शन, 15 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

Chhattisgarh Illegal Drugs: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुम्हारी पुलिस स्टेशन (Kumhari Police Station) ने कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की अफीम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बाहरी राज्य से नशीले पदार्थ (Narcotics) लाकर दुर्ग और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है।