Chhattisgarh Teacher Abuse: शिक्षक से गाली-गलौच और अभद्रता, धमधा में आरोपी होटल व्यवसायी अरेस्ट

Chhattisgarh Teacher Abuse: छत्तीसगढ़ के धमधा में जनगणना ड्यूटी के दौरान एक सहायक शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि जनगणना के लिए जानकारी जुटाने पहुंचे शिक्षक के साथ एक होटल संचालक ने अभद्रता की, गाली-गलौच की और शासकीय कार्य (government work) में बाधा डाली। शिक्षक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने जनगणना Census जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।